Ион Цириак намекнул, что считает Рафаэля Надаля лучше Новака Джоковича

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Ион Цириак, владевший лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), высказал мнение, что 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль лучше, чем 20-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.

«Джокович ищет своё место, но не может его найти. Он как Беккер, как ребёнок, который играет с огнём и приближает руку, чтобы посмотреть, загорится она или нет. Джокович — великий спортсмен, очень хороший теннисист, но великий чемпион — это Надаль!

Как по мне, Надаль — не только в теннисе, а вообще в спорте — гений, который обеими ногами стоит на земле. И ведёт себя так же, как тогда, когда ему было 15», — приводит слова Цириака Tennis World USA.