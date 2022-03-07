Лейла Фернандес: надеюсь, у нас будет ещё много таких матчей, как финал в Монтеррее

Канадская теннисистка Лейла Фернандес прокомментировала победу на турнире в Монтеррее (Мексика). В финале она обыграла колумбийку Камилу Осорио, отыграв пять матчболов. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте почти три часа.



«Сегодня матч был очень и очень тяжёлым. И не только в плане затраченных сил, но и в ментальном плане. Камила — очень сильная соперница, с ней тяжело играть. У неё есть мастерство, отлично подрезает, здорово играет по высоким мячам, её действия сложно предугадать.



Я очень рада, что смогла пройти тяжёлые моменты, боролась и нашла решения. Надеюсь, что у Камилы и у меня будет ещё много таких финалов. Без неё этот финальный поединок не был бы таким особенным», — цитирует Фернандес Tennis365.

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