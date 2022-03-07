Радукану отправилась в США, но ещё не приняла решение о выступлении в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану вылетела в Калифорнию, но пока чемпионка открытого чемпионата США по теннису не решила, выступит ли на турнире в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Daily Mail. В феврале она отказалась от участия в турнире в Гвадалахаре (Мексика) из-за травмы бедра. По этой же причине спортсменка пропустила турнир в Монтеррее (Мексика).
По данным источника, Радукану добилась существенного прогресса в восстановлении после травмы. Но итоговое решение пока не принято. При этом ожидалось, что Эмма выступит в Индиан-Уэллсе и в Майами.
В настоящее время Радукану занимает 13-е место в рейтинге WTA. Спортсменка говорила, что из-за повреждения ноги она пока не знает, когда сможет вернуться на корт. Британка признавалась, что хочет полностью восстановиться.
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