Радукану отправилась в США, но ещё не приняла решение о выступлении в Индиан-Уэллсе

Британская теннисистка Эмма Радукану вылетела в Калифорнию, но пока чемпионка открытого чемпионата США по теннису не решила, выступит ли на турнире в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Daily Mail. В феврале она отказалась от участия в турнире в Гвадалахаре (Мексика) из-за травмы бедра. По этой же причине спортсменка пропустила турнир в Монтеррее (Мексика).



По данным источника, Радукану добилась существенного прогресса в восстановлении после травмы. Но итоговое решение пока не принято. При этом ожидалось, что Эмма выступит в Индиан-Уэллсе и в Майами.



В настоящее время Радукану занимает 13-е место в рейтинге WTA. Спортсменка говорила, что из-за повреждения ноги она пока не знает, когда сможет вернуться на корт. Британка признавалась, что хочет полностью восстановиться.