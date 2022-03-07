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Новак Джокович расстался с Марианом Вайдой после поражения в финале US Open — 2021

Новак Джокович расстался с Марианом Вайдой после поражения в финале US Open — 2021
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Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, поделился подробностями расставания с подопечным.

«Мы решили, что пришло время расстаться после поражения в финале US Open. Изначально мы должны были встретиться в Братиславе, но потом он пригласил меня на финал Итогового турнира в Турине. Там мы окончательно договорились о расставании. Мы не объявляли об этом раньше, потому что решили, что это должна сделать его команда. Но сербская пресса всё равно узнала об этом», — приводит слова Вайды Sport Aktuality.

Напомним, в финале US Open – 2021 Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. В случае победы Новак собрал бы календарный «Большой шлем».

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