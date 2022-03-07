Новак Джокович расстался с Марианом Вайдой после поражения в финале US Open — 2021
Поделиться
Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, поделился подробностями расставания с подопечным.
«Мы решили, что пришло время расстаться после поражения в финале US Open. Изначально мы должны были встретиться в Братиславе, но потом он пригласил меня на финал Итогового турнира в Турине. Там мы окончательно договорились о расставании. Мы не объявляли об этом раньше, потому что решили, что это должна сделать его команда. Но сербская пресса всё равно узнала об этом», — приводит слова Вайды Sport Aktuality.
Напомним, в финале US Open – 2021 Джокович проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6. В случае победы Новак собрал бы календарный «Большой шлем».
Комментарии
- 7 марта 2022
-
19:54
-
19:19
-
19:05
-
16:27
-
15:35
-
14:33
-
13:57
-
13:12
-
11:49
-
11:06
-
10:17
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
08:00
-
07:34
-
07:14
-
00:18
- 6 марта 2022
-
23:02
-
21:09
-
20:24
-
20:18
-
18:55
-
18:16
-
15:13
-
14:15
-
12:31
-
10:56
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:30
-
03:26
-
01:45
- 5 марта 2022
-
22:58
Партнерский контент