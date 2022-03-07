Серена Уильямс: у меня должно было быть где-то 30-32 «Шлема». Но я ещё не сдалась

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс высказалась о своей карьере.

«У меня должно было быть где-то 30 или 32 личных «Шлема». Я должна была это сделать, у меня были возможности. Но я ещё не сдалась.

Париж – один из любимых моих городов, и я действительно люблю грунт. Так что посмотрим, что у меня получится. Надеюсь, моё тело выдержит, тогда я обязательно буду там», — приводит слова Серены CNN.

40-летняя Серена отказалась от участия в последних двух турнирах «Большого шлема»: US Open — 2021 и Australian Open — 2022. В первом круге Уимблдона-2021 Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила. Свой последний на данный момент титул она завоевала в 2020 году на турнире в Окленде.