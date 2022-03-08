ATP объявила наказание Звереву, которого дисквалифицировали за агрессивное поведение
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Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев дисквалифицирован на восемь недель за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько. Об этом сообщает пресс-служба ATP. Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.
Помимо этого, Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года. Немецкий спортсмен имеет возможность обжаловать решение о дисквалификации до 11 марта. Если решение останется в силе, Александр не выступит на турнирах ATP в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло.
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