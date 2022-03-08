Стефанос Циципас показал фото с младшей сестрой

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Циципас сидит рядом со своей младшей сестрой Елисавет.

«Я всегда был здесь для тебя, и так будет до самого конца времён», — подписал он фотографию.

Фото: «инстаграм» стефаноса циципаса

23-летний Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Его сестра Елисавет и братья Петрос и Павлос также играют в теннис.

Циципас лишь раз выходил в финал на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» 2021 года греческий спортсмен дошёл до решающего матча, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу, несмотря на то что выиграл первые два сета.