Стефанос Циципас показал фото с младшей сестрой

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке Циципас сидит рядом со своей младшей сестрой Елисавет.
«Я всегда был здесь для тебя, и так будет до самого конца времён», — подписал он фотографию.
Фото: «инстаграм» стефаноса циципаса
23-летний Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой (Апостоли) и Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова. Его сестра Елисавет и братья Петрос и Павлос также играют в теннис.
Циципас лишь раз выходил в финал на турнирах «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» 2021 года греческий спортсмен дошёл до решающего матча, в котором проиграл сербу Новаку Джоковичу, несмотря на то что выиграл первые два сета.
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