Российские теннисистки узнали соперниц на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Российские теннисистки узнали, с кем им предстоит сразиться в первых матчах турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В первом круге Екатерина Александрова сыграет с представительницей США Эльвиной Калиевой, Вера Звонарёва — с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а Анастасия Потапова — с японкой Мисаки Дои.
Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова освобождены от матчей первого круга. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей противостояния Энн Ли (США) — Мэдисон Бренгл (США), Касаткина — с победительницей противостояния Кэти Волынец (США) — Аранча Рус (Нидерланды), Кудерметова — с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Наоми Осака (Япония).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 9 по 20 марта.
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