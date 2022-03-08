Российские теннисистки узнали соперниц на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки узнали, с кем им предстоит сразиться в первых матчах турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В первом круге Екатерина Александрова сыграет с представительницей США Эльвиной Калиевой, Вера Звонарёва — с китаянкой Чжэн Циньвэнь, а Анастасия Потапова — с японкой Мисаки Дои.

Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова освобождены от матчей первого круга. Во втором круге Самсонова сыграет с победительницей противостояния Энн Ли (США) — Мэдисон Бренгл (США), Касаткина — с победительницей противостояния Кэти Волынец (США) — Аранча Рус (Нидерланды), Кудерметова — с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Наоми Осака (Япония).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 9 по 20 марта.