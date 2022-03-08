Чорич — о восстановлении после травмы: мне нужна была эта пауза

Бывшая 12-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о своём возвращении на корт после травмы плеча.
«Я оценил картину в целом и решил пройти полноценную реабилитацию, не торопиться с возвращением на корт. Я долго не отдыхал от тенниса. Так что в каком-то смысле мне нужна была эта пауза. Мы не знали точно, что именно приводит к боли. Так что некоторое время мне пришлось потерять.
Наверное, я бы мог сыграть на Australian Open, если бы хотел форсировать своё возвращение. Но я решил этого не делать – ради плеча и чтобы быть уверенным, что всё будет хорошо.
Когда возвращаешься на корт, в процессе реабилитации неизбежно будут взлёты и падения, это нормально. Если не подавать семь или восемь месяцев, то начинать, скорее всего, будет больно. Я думаю, это самое трудное. Иногда и сейчас так бывает, поэтому очень сложно сохранять спокойствие и верить в себя и в реабилитацию. Надеюсь, я уже на финишной прямой.
Последний год выдался очень спокойным. Если я сейчас нервничаю, то из-за плеча. Если бы я мог выбирать, точно выбрал бы нервы из-за соревнований, играть плохо, играть хорошо, побеждать, проигрывать. Мне очень нравится это чувство», — приводит слова Чорича Tennis.com.
Напомним, Чорич примет участие в турнире в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 10 по 20 марта 2022 года.
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