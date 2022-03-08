Алекс Корретха поделился мнением о Рафаэле Надале

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха рассказал, что думает о 21-кратном победителе турниров «Большого шлема», экс-лидере мирового рейтинга, испанце Рафаэле Надале. В январе 2022 года Надаль завоевал титул на Открытом чемпионате Австралии, хотя не играл до этого на протяжении нескольких месяцев.
Корретха объяснил, с чем, по его мнению, связано стремление Надаля всё время прогрессировать.
«Это не только из-за тенниса. Рафа делает это потому, что он никогда не простил бы себе отказа и мыслей, что ещё что-то надо было сделать. У него нет в этом экономической потребности. Но у него есть внутренняя потребность верить, что у него ещё есть что-то, что можно выжать», — приводит слова Алекса Tennis World USA.
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