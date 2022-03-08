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Навратилова определила, чего не хватает Осаке, чтобы стать первой ракеткой мира

Навратилова определила, чего не хватает Осаке, чтобы стать первой ракеткой мира
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Легендарная теннисистка Мартина Навратилова высказала своё мнение о том, чего не хватает японке Наоми Осаке, чтобы стать первой ракеткой мира.

«Сколько матчей она сыграла за последние 12 месяцев? (13-7 после победы на Australian Open в 2021 году. – Прим. «Чемпионата»). Это говорит лишь о том, что не хватает игровой практики. Ей нужно участвовать в большем количестве турниров.

Участие в недостаточном количестве матчей. Думаю, это единственное, что мешает ей стать первой ракеткой мира. Нужно набрать уверенности в собственных силах, создать имидж победительницы и работать над перемещением по корту. Наоми комфортнее всего чувствует себя при выходе к сетке с завершающим ударом. Если она продолжит работать в этом ключе, то всё у неё будет хорошо», — приводит слова Навратиловой WTAtennis.com.

Напомним, сейчас Осака занимает 80-ю строчку в рейтинге лучших теннисисток WTA.

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