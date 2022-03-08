Навратилова — о Халеп: Симоне не хватает стабильности в выступлениях

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова оценила перспективы румынской спортсменки Симоны Халеп на ближайших турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

«Симона Халеп пока не может похвастаться стабильной игрой. Ей должно понравиться выступать и в Индиан-Уэллсе, и в Майами. Думаю, что её игра в защите будет лучше в Индиан-Уэллсе на более медленных покрытиях. Симоне не хватает стабильности в выступлениях. Игра осталась при ней, но не достаёт агрессивности на площадке. Не хватает решимости при выходе к сетке, как будто она каждый раз задумывается о последствиях своего подобного действия. Когда она начинает действовать активно на корте, то сама пугается собственной смелости и возвращается к своей обычной защитной манере игры», — приводит слова Навратиловой WTATennis.com.