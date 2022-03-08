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Бывший супервайзер: что должен сделать Зверев, чтобы его отстранили? Сломать судье ногу?

Бывший супервайзер: что должен сделать Зверев, чтобы его отстранили? Сломать судье ногу?
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Бывший судья и супервайзер ATP Ричард Ингс раскритиковал нынешнее судейство за условную дисквалификацию третьей ракетки мира немца Александра Зверева, проявившего неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Они назвали это неспортивным поведением. Но когда ты бьёшь ракеткой по сиденью судьи, это сродни физическому насилию.

Я не раз видел, как игроки расстраивались. Я наблюдал, как сердито они отбивали мячи. Но я не видел, чтобы кто-то бил по судейской вышке – ни один, и ни два, и ни четыре раза. Вы должны спросить себя, что ему нужно сделать, чтобы его всё-таки отстранили? Сломать судье ногу? Ударить до крови? То, что произошло, плохо, насколько это возможно без больницы для арбитра», — приводит слова Ингса The Telegraph.

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