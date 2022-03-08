ATP, WTA, ITF и турниры «Большого шлема» пожертвовали $ 700 тыс. Федерации тенниса Украины

Семь крупнейших теннисных организаций – WTA, ATP, ITF, «Ролан Гаррос», US Open, Уимблдон и Australian Open — выступили с инициативой в поддержку Федерации тенниса Украины.

Каждая из организаций пожертвовала по $ 100 тыс. (всего – $ 700 тыс.) на усилия по оказанию гуманитарной помощи и для поддержки тенниса на Украине. Деньги будут направлены в украинский фонд помощи в кризисных ситуациях, оттуда сумма будет передана федерации.

Также в инициативу входит пункт, согласно которому все участники предстоящего «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) будут надевать на матчи ленты в цветах украинского флага.

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах.