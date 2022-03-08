Бойфренд Соболенко: судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной и мудрой девушкой!

Экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов, являющийся бойфрендом третьей ракетки мира Арины Соболенко, трогательно поздравил теннисистку с Международным днём 8 Марта.

«Судьба свела мою жизнь с самой красивой, нежной, заботливой и невероятно мудрой и умной девушкой (это правда, но это просто обычные слова)! Но чувство, когда ты рядом, не передать словами для меня! Я счастливчик! Люблю мою маленькую девочку безумно. С праздником тебя», — написал Кольцов в своём «инстаграме», добавив эмодзи «принцесса» и «тигр».

В апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.