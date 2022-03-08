Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на гуманитарную помощь Украине

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей объявил, что собирается пожертвовать все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд ЮНИСЕФ, который обеспечивает гуманитарную помощь детям на Украине.

Сам Маррей четырежды отец. Энди и его супруга Ким Сирс женаты с 2015 года и воспитывают трёх дочерей – Софию (5 лет), Эди (4 года) и годовалую девочку, имя которой родители не раскрывают, а также сына — Тэдди Бэррона (1 год).

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах.