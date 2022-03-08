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Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на гуманитарную помощь Украине

Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон на гуманитарную помощь Украине
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей объявил, что собирается пожертвовать все призовые, которые заработает за оставшуюся часть сезона-2022, в фонд ЮНИСЕФ, который обеспечивает гуманитарную помощь детям на Украине.

Сам Маррей четырежды отец. Энди и его супруга Ким Сирс женаты с 2015 года и воспитывают трёх дочерей – Софию (5 лет), Эди (4 года) и годовалую девочку, имя которой родители не раскрывают, а также сына — Тэдди Бэррона (1 год).

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах.

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