Стефанос Циципас трогательно поздравил с 8 Марта маму, Юлию Сальникову
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал трогательное поздравление к матери, советской и греческой теннисистке Юлии Сальниковой с Международным днём 8 Марта.
Циципас опубликовал эффектные ретроснимки матери с теннисных кортов. Сальникова является чемпионкой СССР в одиночном разряде.
«С женским днём самую важную женщину в моей жизни. Спасибо тебе за то, что научила меня никогда не плакать и вставать каждый раз, когда я терплю неудачу. Ты неистовая, отважная и смелая! Кроме того, лучшая, когда дело доходит до заботы. Люблю тебя, мама!» — написал Циципас в своём «твиттере».
Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) также воспитывают сыновей Петроса и Павлоса, а также дочь Елизавет.
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