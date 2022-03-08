Стефанос Циципас трогательно поздравил с 8 Марта маму, Юлию Сальникову

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал трогательное поздравление к матери, советской и греческой теннисистке Юлии Сальниковой с Международным днём 8 Марта.

Циципас опубликовал эффектные ретроснимки матери с теннисных кортов. Сальникова является чемпионкой СССР в одиночном разряде.

«С женским днём самую важную женщину в моей жизни. Спасибо тебе за то, что научила меня никогда не плакать и вставать каждый раз, когда я терплю неудачу. Ты неистовая, отважная и смелая! Кроме того, лучшая, когда дело доходит до заботы. Люблю тебя, мама!» — написал Циципас в своём «твиттере».

Отметим, что Сальникова и Апостолос Циципас (отец и тренер Стефаноса) также воспитывают сыновей Петроса и Павлоса, а также дочь Елизавет.