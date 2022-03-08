Пэм Шрайвер раскритиковала ATP за условное наказание Александру Звереву

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте американская теннисистка Пэм Шрайвер раскритиковала ATP за условную дисквалификацию третьей ракетки мира немца Александра Зверева, проявившего неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).
Напомним, Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче. Немца дисквалифицировали, оштрафовали и определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.
«Назовёте ли вы другой вид спорта, который не защитил бы своих должностных лиц, подвергшихся физическому насилию и запугиванию со стороны участника соревнований, вменив ему лишь испытательный срок вместо отстранения? Я что-то упускаю?» — написала Шрайвер в своём «твиттере».
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