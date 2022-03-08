Французский теннисист родом из России высказался о ситуации на Украине

Александр Сидоренко, уроженец Санкт-Петербурга, выступавший за Францию, высказался о ситуации на Украине. Сидоренко переехал в Париж в 4-летнем возрасте.
«На мой взгляд, в освещении конфликта прессой не хватает правильного подхода. Чаша весов на украинской стороне. Я нахожу такого рода дезинформацию неверной, несправедливой. Есть реальная предвзятость, необходимо освещать события с двух сторон. Есть правда, но также много лжи… Отношение СМИ радикальное, антироссийское, настоящая путаница. Я плохо к этому отношусь. Это непростая ситуация. Даже если меня это не касается, потому что я живу во Франции. Ситуация драматична. Никому не нравятся конфликты. Я надеюсь, что найдутся точки соприкосновения, надеюсь, это произойдёт», — приводит слова Сидоренко We Love Tennis.
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