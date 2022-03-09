Борис Собкин: то, что делает Зверев, — за гранью. Сейчас он находится под колпаком

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал условную дисквалификацию третьей ракетки мира немца Александра Зверева, проявившего неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).
Напомним, Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче. Немца дисквалифицировали, оштрафовали и определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года.
«Дело в том, что Зверев сейчас находится под колпаком. Никто ещё не забыл историю об избиении им девушки. Серьёзное наказание может быть связано и с этим. Логику ATP понять сложно. Что-то они делают правильно, а в других ситуациях их решения вызывают вопросы. Думаю, на примере Александра теннисные чиновники продемонстрировали непримиримость к подобного рода вещам. С одной стороны, ему позволили играть, с другой — оштрафовали на приличную сумму и вынесли серьёзное предупреждение. Это достаточно разумно.
Ракетки ломают все. Мячи в сторону швыряют все. Орут все. Но бить по судейской вышке — перебор. Так вести себя теннисистам недопустимо. Существуют разработанные психологами методы выброса эмоций. Они вполне легальные и не приводят к осложнениям. А то, что делает Зверев, — за гранью. Большинство спортсменов себе подобного не позволяют», — приводит слова Собкина RT.
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