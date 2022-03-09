Виландер считает, что Звереву необходима реабилитация из-за вспышек гнева

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер раскритиковал ATP за условную дисквалификацию третьей ракетки мира немца Александра Зверева, проявившего неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика). Виландер считает, что наказание должно быть жёстче.

«Если игрок ломает ракетку о судейскую вышку и при этом находится буквально в нескольких сантиметрах от удара по его ноге, ему не следует разрешать выходить на корт, пока он не пройдёт какую-то реабилитацию, пока не пройдёт определённое время.

Мы должны наказать его соответствующим образом. Позволить ему играть в теннис на профессиональном уровне через неделю или две – слишком рано.

Деньги не вернут его в норму, думаю, что подобное поведение нужно наказывать либо тремя месяцами отстранения, либо шестью. Нельзя позволять ему играть в самых важных турнирах в календаре. Позволить ему сразу выйти на корт – не очень справедливо по отношению к другим игрокам.

Возможно, ATP и WTA пора создать какой-то профессиональный орган, который будет принимать подобные решения. Мы собираемся вместе, и такое поведение… Это не очень хороший сигнал для профессионального тенниса. Лично для него, скорее всего, это хорошее решение», — приводит слова Виландера Tennis Head.