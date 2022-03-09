Гасанова не смогла выйти в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе, уступив Дарт

22-летняя российская теннисистка Анастасия Гасанова (155-й номер рейтинга WTA) не смогла пробиться в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе (США), уступив в квалификации 25-летней представительнице Великобритании Хэррит Дарт (122-й номер рейтинга WTA).

Встреча завершилась победой Дарт в трёх сетах – 6:2, 3:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 59 минут.

На счету Гасановой ни одной подачи навылет, семь двойных ошибок и 5 из 5 (100%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, пять двойных ошибок и 7 из 9 (78%) по удачным брейкам.

Отметим, что все российские теннисистки выступают в Индиан-Уэллсе в нейтральном статусе — флаг напротив их фамилий не отображается.

Напомним, ранее Федерацию тенниса России отстранили от международных соревнований. Таким образом, российская сборная не сыграет в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.



