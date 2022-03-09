Даниил Медведев получил первый номер посева на турнире в Индиан-Уэллсе, Джокович — второй

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев получил первый номер посева на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», второй номер рейтинга ATP серб Новак Джокович оказался посеян под вторым номером.
Другие российские теннисисты получили следующие номера: Андрей Рублёв — седьмой, Аслан Карацев — 22-й, Карен Хачанов — 25-й. Все они, как и Медведев, освобождены от участия в первом круге. Их соперники по второму кругу определятся позднее.
Напомним, 28 февраля Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Он обошёл Новака Джоковича, возглавлявшего мировую классификацию на протяжении 361 недели.
В январе Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, завоевавшему 21-й титул на ТБШ.
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