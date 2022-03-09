Ник Кирьос высказался о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев проиграл Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.

«В преддверии матчем меня спросили, кто победит. Я ответил, что у Рафы ужасно неудобный соперник.

Когда Медведев выиграл первый сет, а потом и второй, я подумал, что Рафе будет очень непросто вернуться. При счёте 3:2 [в третьем сете] и 0:40 в гейме я отошёл, а затем вернулся два с половиной часа спустя. Сперва я думал, что Надаль с этим не справится. Но обновил — и подумал, что это должно быть неправдой», — приводит слова Ника Кирьоса издание Tennis Head.