Ник Кирьос: с Федерером покончено в дебатах о величайшем теннисисте в истории
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение, что швейцарца Роджера Федерера уже нельзя будет считать величайшим игроком в истории тенниса. Федерер, как и Новак Джокович, 20 раз становился чемпионом турниров «Большого шлема», у Рафаэля Надаля на один титул больше.
«Как по мне, с Роджером покончено в обсуждениях на тему величайшего теннисиста в истории. У него отрицательный баланс личных встреч с ними обоими (с Надалем и Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), очень плохой баланс. Я даже не думаю, что Роджер победит кого-то из других парней на траве.
Если Надаль выиграет «Ролан Гаррос», он неоспоримо станет величайшим. У него будет эта корона, если у него будет 22 ТБШ, а у тех останется по 20», — приводит слова Кирьоса Tennis Head.
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