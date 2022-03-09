Коккинакис: было тяжело заставить себя вновь работать после напряжённого января

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис признался, что ему было тяжело заставить себя вновь работать после напряжённого января.
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«Я доказал самому себе, что ментальная готовность – самая важная вещь в спорте. Конечно, тебе нужны определенные навыки и рабочая этика, но в конечном итоге если в голове у тебя порядок и ты продолжаешь биться, то всё должно быть в порядке. Самое прекрасное в теннисе – то, что ты за неделю можешь перевернуть свою карьеру.
За один день подобное не происходит. Нужно многое сделать, нужно сохранять веру в себя и надежду на лучшее. Если получается прогрессировать день ото дня, неделю за неделей, месяц от месяца, то в конце концов ты медленно, но верно придёшь к своей цели. Мне было тяжело заставить себя вновь работать после очень напряжённого января, но пришлось. Я понял, что впереди работы ещё непочатый край», — приводит слова Коккинакиса перед стартом турнира в Индиан-Уэллс ATPTour.com.
Напомним, что в январе Коккинакис выиграл свой первый титул АТР в одиночном разряде, а затем в паре с Ником Кирьосом первенствовал на Australian Open.
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