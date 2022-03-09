Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе сделали заявление по ситуации с Новаком Джоковичем
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Организаторы турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США) выступили с заявлением по ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Ранее сообщалось, что Джокович не может въехать в США, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам. Несмотря на это, сербский спортсмен получил второй номер посева на жеребьёвке.
«Новак Джокович находится в заявочном листе турнира и поэтому был в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с его командой; несмотря на это, пока нет определённости, будет ли он участвовать в турнире, получит ли разрешение на въезд в страну», — отмечается в заявлении организаторов в «Твиттере».
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