Энен – о расставании Джоковича с тренером: в ближайшие недели это даст о себе знать
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Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала недавнее решение сербского теннисиста Новака Джоковича прервать многолетние рабочие отношения с личным тренером Марианом Вайдой.
«Он проходит через сложный период в жизни. Иногда в такие времена приходится принимать тяжёлые решения. Думаю, что если и был какой-то поворотный момент в данном вопросе, то он наступил во время Олимпийских игр. И в ближайшие несколько недель это решение даст о себе знать», — приводит слова Энен Tennisworldusa.org.
Напомним, что Вайда тренировал Джоковича не протяжении последних пятнадцати лет. На данный момент Новак имеет второй номер посева на турнире в Индиан-Уэллс, но его участие в состязаниях до сих пор находится под вопросом.
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