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Собкин: рад, что россияне выступят в Индиан-Уэллсе, но турнир капризен и непредсказуем

Собкин: рад, что россияне выступят в Индиан-Уэллсе, но турнир капризен и непредсказуем
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Российский тренер Борис Собкин оценил перспективы успешного выступления российских теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Анализировать сетки — вещь неблагодарная. Единственное, что можно сказать: турнир в Индиан-Уэллсе очень часто бывает капризным. Есть некий перекос: те, кто уже в Америке, играли в Акапулько — уже адаптировались, а тем, кто приезжает из Европы, предстоит акклиматизация. К тому же, на турнире в Индиан-Уэллсе очень сухой воздух. Играть очень тяжело, губы просто рвутся от сухости. Результат очень часто непредсказуем.

Сейчас тяжёлая ситуация для всех. Очень рад, что россияне выступят на турнире, хоть и без флага», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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