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Эверт: согласна с Сереной, WTA гораздо строже наказала бы женщину, поступившую как Зверев

Эверт: согласна с Сереной, WTA гораздо строже наказала бы женщину, поступившую как Зверев
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Американская теннисистка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась об условной дисквалификации третьей ракетки мира немца Александра Зверева, проявившего неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Я вам точно скажу, что думаю. Мне кажется, это решение было слишком мягким.

Это тема разделения женщин и мужчин. Я согласна с Сереной. WTA наложила бы гораздо более строгие санкции на любую женщину, которая сделала бы что-то подобное. Судья работал в ситуации опасности для себя. Это серьёзная вещь», — приводит слова Эверт Eurosport.de.

Ранее 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс отреагировала на ситуацию с немцем, заявив: «Я, скорее всего, была бы в тюрьме, если бы поступила как Зверев».

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