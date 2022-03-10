Матс Виландер: эмоционально Надаль ближе к 16 годам, чем к 36

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер восхитился формой испанца Рафаэля Надаля.
«Во время «Ролан Гаррос» ему исполнится 36. Было бы потрясающе, если бы он смог и дальше так выступать после того, как в прошлом году мы думали, что приближается конец его карьеры. Ведь Рафа сам думал, что может закончить. Я никогда бы не подумал, что он будет делать то, что делает сейчас. Не в этой части сезона. Да, через полтора месяца, в начале грунтового сезона, но не сейчас.
Эмоционально он ближе к 16 годам, чем к 36. Это отличает его от остальных в «Большой тройке». Я уверен, есть профессора и учёные, которые не устают бросать вызов самим себе в поисках решения следующей задачи, будь она математическая или экологическая. Надаль точно такой же. Вряд ли когда-либо был профессиональный теннисист или другой спортсмен, которому так нравится беспокоиться за результат, нервничать, не знать, что будет в конце матча», — приводит слова Виландера Tennis World USA.
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