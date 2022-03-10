Анастасия Потапова уступила представительнице Японии в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя российская спортсменка Анастасия Потапова (121-й номер рейтинга) и 30-летняя представительница Японии Мисаки Дои (95-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Дои в трёх сетах – 0:6, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.
На счету Потаповой две подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, шесть двойных ошибок и 6 из 11 (55%) удачных брейков.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
- 10 марта 2022
-
02:31
-
00:31
-
00:13
- 9 марта 2022
-
21:02
-
19:36
-
19:04
-
19:00
-
18:24
-
17:35
-
16:06
-
16:01
-
15:59
-
15:49
-
15:41
-
12:27
-
11:58
-
11:52
-
11:29
-
11:28
-
10:18
-
07:52
-
05:15
-
04:11
-
00:55
-
00:34
-
00:10
- 8 марта 2022
-
23:46
-
23:36
-
22:58
-
21:30
-
19:57
-
19:23
-
19:15
-
18:51
-
17:49