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Анастасия Потапова уступила представительнице Японии в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Анастасия Потапова уступила представительнице Японии в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя российская спортсменка Анастасия Потапова (121-й номер рейтинга) и 30-летняя представительница Японии Мисаки Дои (95-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Дои в трёх сетах – 0:6, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

На счету Потаповой две подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, шесть двойных ошибок и 6 из 11 (55%) удачных брейков.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
10 марта 2022, четверг. 00:25 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
0 		6 6
         
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
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Новости. Теннис
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