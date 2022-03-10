Анастасия Потапова уступила представительнице Японии в 1-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого теннисного турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя российская спортсменка Анастасия Потапова (121-й номер рейтинга) и 30-летняя представительница Японии Мисаки Дои (95-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Дои в трёх сетах – 0:6, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 58 минут.

На счету Потаповой две подачи навылет, 10 двойных ошибок и 7 из 13 (54%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – один эйс, шесть двойных ошибок и 6 из 11 (55%) удачных брейков.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.