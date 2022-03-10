Звонарёва в двух сетах проиграла китаянке Циньвэнь на старте турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 2» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 19-летняя представительница Китая Чжэн Циньвэнь (74-й номер рейтинга) и 37-летняя россиянка Вера Звонарёва (114-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой китаянки в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 29 минут.

На счету Звонарёвой две подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти попыток. У её оппонентки – три эйса, шесть двойных ошибок и 3 из 8 (38) по удачным брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.