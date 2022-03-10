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Украинка Ангелина Калинина прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка Ангелина Калинина прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 4» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Франции Клара Бюрель (81-й номер рейтинга) и 25-летняя украинка Ангелина Калинина (50-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой украинки в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 15 минут.

На счету Калининой три двойный ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи попыток. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и 1 из 3 по удачным брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
10 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
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