Украинка Ангелина Калинина прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 4» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 20-летняя представительница Франции Клара Бюрель (81-й номер рейтинга) и 25-летняя украинка Ангелина Калинина (50-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой украинки в двух сетах – 6:3, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час 15 минут.



На счету Калининой три двойный ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи попыток. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и 1 из 3 по удачным брейкам.



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.