Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) Вероника Кудерметова в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс проиграли в матче с японками Эри Ходзуми и Макото Ниномией в 1/16 финала одноимённого турнира категории WTA-1000.



Встреча завершилась победой японских спортсменок в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.



В следующей стадии им предстоит встретиться с победителями матча украинок Даяны и Иванны Ястремских с румынками Моникой Никулеску и Ириной-Камелией Бегу, который состоится завтра, 11 марта, в 22:00 мск.



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. В прошлый раз чемпионками стали китаянка Се Шувэй и Элисе Мертенс. В финале они обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину из Казахстана.