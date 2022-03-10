Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) Вероника Кудерметова в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс проиграли в матче с японками Эри Ходзуми и Макото Ниномией в 1/16 финала одноимённого турнира категории WTA-1000.
Встреча завершилась победой японских спортсменок в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.
В следующей стадии им предстоит встретиться с победителями матча украинок Даяны и Иванны Ястремских с румынками Моникой Никулеску и Ириной-Камелией Бегу, который состоится завтра, 11 марта, в 22:00 мск.
Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. В прошлый раз чемпионками стали китаянка Се Шувэй и Элисе Мертенс. В финале они обыграли Веронику Кудерметову и Елену Рыбакину из Казахстана.
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