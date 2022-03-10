Украинка Даяна Ястремская не прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 28-летняя представительница Франции Каролин Гарсия (66-й номер рейтинга) и 21-летняя украинка Даяна Ястремская (103-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Гарсии – 6:4, 6:7, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 27 минут.



На счету Ястремской 8 двойных ошибок, 15 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 попыток. У её оппонентки – 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 7 по брейкам.



Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.