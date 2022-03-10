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Украинка Даяна Ястремская не прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Украинка Даяна Ястремская не прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 28-летняя представительница Франции Каролин Гарсия (66-й номер рейтинга) и 21-летняя украинка Даяна Ястремская (103-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Гарсии – 6:4, 6:7, 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 27 минут.

На счету Ястремской 8 двойных ошибок, 15 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 попыток. У её оппонентки – 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 7 по брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
10 марта 2022, четверг. 05:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 10 5
6 		6 8 7
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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