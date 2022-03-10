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Тан отказалась от продолжения матча с Калинской на турнире в Индиан-Уэллсе

Тан отказалась от продолжения матча с Калинской на турнире в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч первого круга одноимённого турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 24-летняя представительница Франции Армони Тан (91-й номер рейтинга) и 23-летняя россиянка Анна Калинская (90-й номер рейтинга).

Встреча завершилась отказом Тан. В первом сете Калинская победила со счётом 6:2. Во втором вела – 1:0. Продолжительность игры составила 42 минуты.

На счету Калинской одна двойная ошибка, ноль эйсов и три реализованных брейк-пойнта из пяти попыток. У её оппонентки – один эйс, одна двойная ошибка и 0 из 1 по брейкам.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
10 марта 2022, четверг. 07:20 МСК
Армони Тан
Франция
Армони Тан
А. Тан
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
2 		0  
6 		1  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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