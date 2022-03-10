Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, сколько потеряет Джокович из-за возможного разрыва с крупным спонсором

Стало известно, сколько потеряет Джокович из-за возможного разрыва с крупным спонсором
Комментарии

Стало известно, какой суммы лишится 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, если компания Lacoste решит разорвать с ним контракт. Джокович потеряет до £ 23 млн (примерно $ 30 млн), информирует издание Daily Mail.

Сообщается, что французская компания может разорвать контракт с Джоковичем за три года до его истечения из-за скандала на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, сербский теннисист, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, его со скандалом депортировали из страны.

Сегодня, 10 марта, Новак Джокович сообщил, что не смог добиться разрешения на въезд в США, вследствие чего ему придётся пропустить турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Новость по теме
Новак Джокович не смог попасть в США и объявил о снятии с Индиан-Уэллса и Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022