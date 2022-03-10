Александр Зверев рассказал о взаимоотношениях с Новаком Джоковичем

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о взаимоотношениях с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга, сербом Новаком Джоковичем.

«Мы с Новаком — два из трёх лучших игроков мира. Мы знаем, что можем выйти на корт и будем стараться победить друг друга на протяжении четырёх или пяти часов, как это было в Нью-Йорке или в Австралии (в 2021 году. — Прим. «Чемпионата»). Но после матча мы обнимем друг друга, и всё будет в порядке.

Именно такие взаимоотношения и нужны. Сложно пребывать в хороших отношениях, если не получается это разделять», — приводит слова Зверева Haute Living.

Лучший результат Зверева на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Открытого чемпионата США (2020 год).