Рафаэль Надаль показал фото с 18-летним Карлосом Алькарасом

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль показал фото с 18-летним соотечественником Карлосом Алькарасом, занимающим 19-е место в мировой классификации. Снимок сделан в Индиан-Уэллсе, где в настоящее время проходит турнир категории ATP-1000.

«Хорошая тренировка с Карлитосом», — подписал фотографию Надаль.

Фото: «инстаграм» рафаэля надаля

Надаль и Алькарас избавлены от необходимости выступать в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Они начнут борьбу со второго круга.

В сезоне-2022 35-летний Рафаэль Надаль выиграл 15 матчей из 15 и завоевал уже три титула, в том числе выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале Australian Open испанец победил россиянина Даниила Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета.