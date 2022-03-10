Рафаэль Надаль показал фото с 18-летним Карлосом Алькарасом

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль показал фото с 18-летним соотечественником Карлосом Алькарасом, занимающим 19-е место в мировой классификации. Снимок сделан в Индиан-Уэллсе, где в настоящее время проходит турнир категории ATP-1000.
«Хорошая тренировка с Карлитосом», — подписал фотографию Надаль.
Фото: «инстаграм» рафаэля надаля
Надаль и Алькарас избавлены от необходимости выступать в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Они начнут борьбу со второго круга.
В сезоне-2022 35-летний Рафаэль Надаль выиграл 15 матчей из 15 и завоевал уже три титула, в том числе выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале Australian Open испанец победил россиянина Даниила Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета.
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