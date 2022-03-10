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Осака: сейчас я нахожусь в мире с самой собой

Осака: сейчас я нахожусь в мире с самой собой
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала о готовности к турниру в Индиан-Уэллсе (США). Она впервые выйдет на корт после Australian Open, где японка добралась до третьего круга. Соперницей Осаки станет американка Слоан Стивенс.

«Если честно, думаю, что сейчас я нахожусь в мире с самой собой. И это замечательное чувство. Хочу добиваться успеха на турнирах. Но важно понимать, что я прикладываю все усилия. В Австралии у меня было это чувство. Покидала корт, думая: «Знаешь, ты сделала всё, что могла», — цитирует Осаку France24.

Матч Осаки и Стивенс состоится завтра, 11 марта. Призовой фонд турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе превышает $ 8 млн. Действующей победительницей является испанка Паула Бадоса, которая в финале обыграла белоруску Викторию Азаренко.

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