Энен прокомментировала воссоединение Маррея с Лендлом

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала воссоединение шотландского теннисиста Энди Маррея с тренером Иваном Лендлом. Ранее стало известно, что они уже в третий раз будут работать вместе.



«Я очень уважаю Энди Маррея. Он пытается найти способы, чтобы вернуться на вершину. Можно почувствовать, что он до сих пор получает удовольствие от игры, он подталкивает себя, чтобы двигаться вперёд», — сказала Энен в эфире Eurosport.



Все три титула на турнирах «Большого шлема» Энди завоевал, когда его тренером был Лендл. Напомним, Маррей стал победителем Уимблдона в 2013 и 2016 годах, а также выиграл US Open в 2012 году.



Маррей и Лендл начали сотрудничать в начале 2012 года, а затем разошлись в 2014-м. Но через два года они вновь объединили усилия, после чего Энди выиграл Уимблдон.

Новость по теме Маррей и Лендл воссоединились в третий раз