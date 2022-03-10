Даниил Медведев и Арина Соболенко призвали к миру на фоне ситуации с Украиной

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и третий номер мирового рейтинга, белоруска Арина Соболенко высказались в поддержку мира на фоне военной спецоперации России на Украине.

«Мой посыл всегда один и тот же: я хочу мира во всём мире. Думаю, каждый теннисист сказал бы то же самое», — приводит слова Медведева Reuters.

«Мне очень грустно и очень жаль украинцев, которые лишились домов во время военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Меня очень это беспокоит. Но, к сожалению, я не контролирую это. Я лишь надеюсь на мир», — добавила Соболенко.

В настоящее время Даниил Медведев и Арина Соболенко находятся в Индиан-Уэллсе (США), где готовятся к соответствующим турнирам ATP и WTA.