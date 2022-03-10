Корретха — о воссоединении Маррея и Лендла: Энди верит, что вновь может стать чемпионом

Бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал воссоединение шотландского теннисиста Энди Маррея с тренером Иваном Лендлом. Они будут работать вместе уже в третий раз.
«Моей первой реакцией было, что Маррей по-прежнему верит, что может стать чемпионом. Иначе ты не будешь воссоединяться с бывшим тренером, с которым достиг наибольших успехов в карьере. Я был очень рад и счастлив за него, но также и удивлён, нужно признать.
Думаю, что они верят друг в друга, они оба. Энди возвращается к своему тренеру, потому что он чувствует, что тот дал ему больше всех», — цитирует Корретху Tennis World USA.
Все три титула на турнирах «Большого шлема» Энди завоевал, когда его тренером был Лендл. Напомним, Маррей стал победителем Уимблдона в 2013 и 2016 годах, а также выиграл US Open в 2012 году.
Маррей и Лендл начали сотрудничать в начале 2012 года, а затем разошлись в 2014-м. Но через два года они вновь объединили усилия, после чего Энди выиграл Уимблдон.
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