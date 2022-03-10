Фото: Анна Калинская играет в Индиан-Уэллсе в кроссовках с надписью «Нет войне»

В «Твиттере» появилась фотография, на которой можно посмотреть, в каких кроссовках выступает российская теннисистка Анна Калинская, участвующая в турнире в Индиан-Уэллсе (США). На кроссовках спортсменки написано «Нет войне».
Фото: скриншот трансляции
Напомним, 23-летняя Калинская (90-й номер рейтинга) одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором её соперницей была 24-летняя представительница Франции Армони Тан (91-й номер рейтинга). Встреча завершилась отказом Тан. В первом сете Калинская победила со счётом 6:2. Во втором вела 1:0. Продолжительность игры составила 42 минуты.
Призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.
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