Директор турнира в Майами прокомментировал снятие Джоковича
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Директор турнира в Майами (США) Джеймс Блэйк отреагировал на снятие с соревнований сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее экс первая ракетка мира сообщил, что он не сможет въехать на территорию США из-за правил по вакцинации. В связи с этим он пропустит престижные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.
Блэйк признался, что осознавал ситуацию. По словам турнирного директора, организаторы были готовы к снятию серба.
«С самого начала мы понимали, что участие Новака в Miami Open зависит от того, пустят ли его в США. И мы понимали, что это длинная и сложная дорога.
Тем не менее у нас отличная сетка турнира с очень талантливыми игроками. Мы рассчитываем на проведение прекрасного турнира», — цитирует Блэйка Tennis365.
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