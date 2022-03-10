Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор турнира в Майами прокомментировал снятие Джоковича

Директор турнира в Майами прокомментировал снятие Джоковича
Комментарии

Директор турнира в Майами (США) Джеймс Блэйк отреагировал на снятие с соревнований сербского теннисиста Новака Джоковича. Ранее экс первая ракетка мира сообщил, что он не сможет въехать на территорию США из-за правил по вакцинации. В связи с этим он пропустит престижные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами.

Блэйк признался, что осознавал ситуацию. По словам турнирного директора, организаторы были готовы к снятию серба.

«С самого начала мы понимали, что участие Новака в Miami Open зависит от того, пустят ли его в США. И мы понимали, что это длинная и сложная дорога.

Тем не менее у нас отличная сетка турнира с очень талантливыми игроками. Мы рассчитываем на проведение прекрасного турнира», — цитирует Блэйка Tennis365.

Новость по теме
Собкин — о снятии Джоковича: люди всегда платили определённую цену за свои принципы
«Солнечный дубль» без Джоковича! Знаменитого серба не пустили в США на два «Мастерса» «Солнечный дубль» без Джоковича! Знаменитого серба не пустили в США на два «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022