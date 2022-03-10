Александр Зверев, дисквалифицированный за агрессивное поведение, оценил наказание от ATP

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал то, что ATP условно дисквалифицировала его на восемь недель и наказала штрафом в $ 25 тыс. за неспортивное поведение в матче первого круга парного разряда турнира ATP в Акапулько.

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело. Звереву определили испытательный срок, который закончится 23 февраля 2023 года. Немецкий спортсмен имеет возможность обжаловать решение об условной дисквалификации до 11 марта.

«Если я сделаю это ещё раз, они имеют полное право меня отстранить. Всё просто. Если я сделаю это снова, это будет означать, что я ничему не научился.

Я считаю, что каждый в жизни заслуживает второго шанса. Но если ты постоянно делаешь ошибки, это означает, что ты ничему не научился», — приводит слова Зверева BBC.