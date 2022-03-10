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Янчук: после снятия Джоковича конкуренция турнира ослабевает. Время работает не на него

Янчук: после снятия Джоковича конкуренция турнира ослабевает. Время работает не на него
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, серб Новак Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами (США), после того как ему не удалось добиться разрешения на въезд в страну. Напомним, Джокович не желает прививаться. Из-за этого он уже пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Жалко, что Джокович пропускает очень значимый турнир. После его снятия конкуренция ослабевает. Время работает не на Джоковича, сейчас ему надо играть и играть. Перед «Ролан Гаррос» надо сыграть и что-то выиграть. Жаль, что Новак упускает этот шанс», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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