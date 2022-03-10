Эверт объяснила спад в игре Радукану

Американская теннисистка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, поделилась мнением о ситуации, в которой оказалась британка Эмма Радукану. После победы на US Open в прошлом году Радукану выиграла лишь три матча из шести. На Australian Open она добралась только до второго круга.



«Я думаю, что Радукану установила для себя очень высокий потолок. Не знаю, удастся ли ей полностью раскрыть потенциал, она ещё молода и может стать сильнее, но у неё очень серьёзные соперницы.



Для человека нормальны спады после побед на турнире «Большого шлема». Большинство женщин, побеждавших на мэйджорах, проходили через это. Они не могли доминировать так, как от них ждали.



Я верю, что теннис остаётся её главным приоритетом, что она продолжает упорно работать. Но теперь ей будет тяжелее, ведь она стала желанной целью для многих. Соперницы очень хотят её обыграть», — цитирует Эверт Eurosport.

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