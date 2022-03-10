Чемпионка Australian Open Кенин уступила в матче первого круга в Индиан-Уэллсе

Американская теннисистка Софья Кенин не смогла преодолеть первый круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Уроженка Москвы уступила на старте соревнований бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 3:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кенин не выполнила ни одного эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 15.



Следующей соперницей Хаддад-Майи станет датчанка Клара Таусон. Она преодолела первый круг турнира на Bye.



Напомним, Кенин является чемпионкой Australian Open 2020 года и финалисткой «Ролан Гаррос» 2020 года.

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.