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Чемпионка Australian Open Кенин уступила в матче первого круга в Индиан-Уэллсе

Чемпионка Australian Open Кенин уступила в матче первого круга в Индиан-Уэллсе
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Американская теннисистка Софья Кенин не смогла преодолеть первый круг турнира в Индиан-Уэллсе (США). Уроженка Москвы уступила на старте соревнований бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 3:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кенин не выполнила ни одного эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей Хаддад-Майи станет датчанка Клара Таусон. Она преодолела первый круг турнира на Bye.

Напомним, Кенин является чемпионкой Australian Open 2020 года и финалисткой «Ролан Гаррос» 2020 года.

Действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе — испанка Паула Бадоса.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
10 марта 2022, четверг. 07:55 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Комментарии
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